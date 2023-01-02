Рооба о переезде Баркова в Россию: это же не убийство

По словам Рооба, стало неожиданностью, что Барков поедет в Москву в качестве молодежного тренера. „Мы только что ездили на чемпионат мира, тогда еще ничего не знали“, — упомянул Рооба о прошедшем в декабре турнире группы B первого дивизиона чемпионата мира, на котором сборная Эстонии до 20 лет заняла четвертое место.