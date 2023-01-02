02.01.2023, 17:39
Рооба о переезде Баркова в Россию: это же не убийство
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный тренер сборной Эстонии по хоккею до 20 лет Александр Барков подписал контракт с московским клубом КХЛ „Спартак“. В интервью Delf менеджер команды Юри Рооба дал понять, что для молодежи, вероятно, придется найти нового тренера.
По словам Рооба, стало неожиданностью, что Барков поедет в Москву в качестве молодежного тренера. „Мы только что ездили на чемпионат мира, тогда еще ничего не знали“, — упомянул Рооба о прошедшем в декабре турнире группы B первого дивизиона чемпионата мира, на котором сборная Эстонии до 20 лет заняла четвертое место.