ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО | Украинский пилот МИГ-29 с позывным „Джус“ о возможности полетов на F-16: мы готовы к переподготовке

Поэтому Украине нужны западные истребители. Расскажите о преимуществах западных образцов по сравнению с советскими.



Да, и все же мы говорим о двух основных видах миссий - оборонительных миссиях, я имею в виду перехват любых воздушных угроз, и о контрнаступательных возможностях. Так вот, что касается оборонительных миссий, конечно, западные самолеты оснащены гораздо более мощными радиолокаторами и гораздо более передовыми ракетами. Я имею в виду ракеты „воздух-воздух“. И, конечно, их истребители используют более передовые более совершенные системы передачи данных, которые предоставляют хорошую информационную осведомленность о ситуации в воздухе. И все эти возможности дают нам шанс быть гораздо более эффективными, защищая, прикрывая наши мирные регионы от этих беспилотников „Шахид“ и крылатых ракет, и, может быть, даже бомбардировщиков, если русские попытаются еще раз прорвать нашу ПВО.



Таким образом, это увеличит нашу результативность, наши шансы на перехват и уничтожение целей. В то же время это даст нам возможность использовать дальнобойное высокоточное оружие класса „воздух-земля“ против российских войск, а также намного более эффективно сопровождать наши ударные самолеты. И, в общем, все наши контрнаступательные операции будут намного эффективнее и намного, намного безопаснее. Так, сейчас наши штурмовики (Су-25 - ред.), наши бомбардировщики (Су-24М) вынуждены использовать только неуправляемое оружие. А это недостаточно точно, недостаточно эффективно и очень опасно. Поэтому нам нужно что-то более совершенное для такого рода операций. И, конечно, нам нужно обезопасить их от российских истребителей. Так что все эти боевые возможности должны быть намного лучше, если использовать западные истребители, западные системы на борту.



Если мы говорим об американских истребителях F-16, которые эксплуатируются большинством стран НАТО, то каковы их преимущества и недостатки по сравнению с французским Rafale, шведским Gripen и многонациональным Typhoon?



Любой современный западный реактивный истребитель - это лишь платформа для сенсоров и систем вооружений. Однако нужно понимать, что такого рода поставки - достаточно сложное дело. Поставить истребители другой стране - очень сложный процесс. Здесь играет роль много факторов. В нашем случае нам важно и качество, и количество. Именно поэтому F-16 - это самый реалистичный вариант. Во-первых, потому что это самый доступный тип машин на мировом рынке. И это нормально, использовать бывшие в употреблении самолеты из других стран, поскольку можно устанавливать на них новые, более современные системы, модернизировать их, и они будут все еще весьма боеспособны.



В целом нам нужны лишь сами воздушные платформы - и возможность их обслуживать и содержать. Таким образом, F-16 является одним из лучших вариантов в связи со своей доступностью и возможностью содержания, при этом боевые возможности у него весьма высоки. Его тактико-технические характеристики соответствуют параметрам большинства современных машин. Так что главную роль, на самом деле, играет то, какие именно системы установлены на самолете. Потому я не могу сказать, что какой-то из этих самолетов сам по себе лучше, чем другой, но, как наиболее реалистичный сценарий, считаю, приоритетным для нас является именно F-16. Но опять же, выбор конкретного типа самолета для поставок Украине остается за западными союзниками.



F-16 — многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Расскажите нашей аудитории, какие боеприпасы он может носить, какие цели поражать и какую роль мог бы отыграть в этой войне?



Это один из самых многофункциональных истребителей в мире, и он выполняет две наши главные воздушные миссии. Он оснащен хорошим радиолокатором, конечно, в зависимости от определенной модификации, но это достаточно хорошие радары и вместе с ракетами „воздух-воздух“ дают очень хорошие боевые возможности. Он оснащен одной из самых современных в мире ракет класса „воздух-воздух“ AIM-120 AMRAAM. И это эффективные решения, проверенные в бою. Это именно то, что нам нужно для перехвата всех типов воздушных угроз, начиная от дронов Shahed и заканчивая российскими истребителями. И если мы говорим о контрнаступательных возможностях, то он может обеспечить подавление ПВО противника, он может обеспечить авиаудары, непосредственную поддержку и разведку.



Все, что вам нужно, просто как набор Lego, вы можете разместить все на борту. Вы можете разместить различные контейнеры целеуказания, вы можете разместить противорадиолокационные ракеты, ракеты „воздух-земля“ большой дальности, управляемые бомбы, бомбы с GPS-наведением, бомбы с лазерным наведением, или даже противокорабельные ракеты Harpoon. Так что это отличная платформа для использования всех видов западного оружия на борту.