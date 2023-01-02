Роналду сможет влиять на тренерские решения в новом клубе
Новичок „Аль-Насра“ Криштиану Роналду получит ряд прерогатив в новом клубе.
Роналду подписал контракт с „Аль-Насром“ на 2,5 года. В саудовском клубе португалец будет получать рекордную зарплату в 200 миллионов евро за сезон.
Как оказалось, что помимо большой зарплаты в распоряжение звездного португальца есть и дополнительные привилегии, сообщает CBS Sports. Саудовский клуб давно позаботился о роскошном доме для всей семьи Криштиану. Новое семейное гнездышко расположено в богатейшем районе неподалеку от тренировочной базы „Аль-Насра“. Роналду будет иметь неоспоримый авторитет в клубе. Если он вдруг захочет сменить тренера, то получит это.
„Манчестер Юнайтед“ достиг досрочного расторжения контракта с португальцем после его критических интервью в отношении наставника и боссов клуба.
В настоящий момент новую команду Роналду возглавляет 58-летний Руди Гарсия. Это опытный специалист. Ранее француз работал с „Лионом“, „Марселем“, „Лиллем“ и „Ромой“.