Роналду сможет влиять на тренерские решения в новом клубе

Роналду подписал контракт с „Аль-Насром“ на 2,5 года. В саудовском клубе португалец будет получать рекордную зарплату в 200 миллионов евро за сезон.

Как оказалось, что помимо большой зарплаты в распоряжение звездного португальца есть и дополнительные привилегии, сообщает CBS Sports. Саудовский клуб давно позаботился о роскошном доме для всей семьи Криштиану. Новое семейное гнездышко расположено в богатейшем районе неподалеку от тренировочной базы „Аль-Насра“. Роналду будет иметь неоспоримый авторитет в клубе. Если он вдруг захочет сменить тренера, то получит это.