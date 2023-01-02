ФОТО | Васильев выиграл свой седьмой „Серебряный мяч“, Кубасова - вторую подряд награду „Анника“

Васильев выиграл награду, благодаря голу, который он забил в ворота сборной Мальты, в матче Лиги наций УЕФА. Васильев пробил с 30 метров, точно в левый нижний угол. Тогда эстонская сборная выиграла со счетом 2:1. За гол Васильева проголосовало 18 из 33 журналистов, второе место занял гол Рауно Саппинена в ворота Сан-Марино, третье место - гол головой Сергея Зенёва в ворота Литвы.

Васильев, является рекордсменом по количеству наград „Серебряный мяч“. Ранее его голы признавались лучшими в 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 годах. До гола, забитого на Мальте, последний раз он забивал за сборную в 2019 году в ворота Северной Ирландии (со штрафного), и этот гол также был признан лучшим в году. Награда „Серебряный мяч“ вручается с 1995 года.

Всего в 2022 году сборная Эстонии забила 13 голов. Четырежды отличился Хенри Аниер, по два мяча забили Рауно Саппинен и Сергей Зенев, по одному голу записали на свой счет Роберт Кирсс, Расмус Пеэтсон, Йоонас

Тамм, Тайо Тенисте и Константин Васильев.

Награда за самый красивый гол в составе женской сборной Эстонии „Анника“ вручается с 2020 года. Кубасова получила награду за гол в ворота сборной Литвы в полуфинале Кубка Балтии. Тогда эстонская сборная выиграла со счетом 4:1 и стала победителем Балтийского турнира.

Женская сборная Эстонии забила в общей сложности 15 голов в 2022 году (не считая двух автоголов соперниц). За гол Кубасовой проголосовало 25 журналистов из 30. Остальные пять избирателей сочли лучшим гол Лизетте Таммик со штрафного в ворота Казахстана.

Награды „Серебряный мяч“ и „Анника“ изготовила художница по стеклу Эева Кяспер, которая занимается этой работой с 2005 года. В предыдущих десяти случаях автором награды „Серебряный мяч“ была художница-керамистака Кадри Яэтма.