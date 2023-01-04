В Эстонии в канун Нового года рождается мало детей. Больше всего на статистику рождений влияет один праздник(2)
Стоят самые длинные ночи в году, уже в четыре часа за окном темно. Бытует мнение, что долгими зимними вечерами, если не знаешь, как провести время весело и с пользой, остается одно — заниматься любовью. Однако, судя по статистике рождений, зимой не до любовных утех, пишет издание Eesti Päevaleht.
В нашей стране нет, пожалуй, ни одной семьи, которая не встречала бы Новый год. Кто-то садится за праздничный стол не только для того, что проводить старый и встретить новый год, но и отметить собственный день рождения. Между тем, по статистике, в Эстонии людей, день рождения которых приходится на 31 декабря, меньше всего (не считая, конечно, тех, кто родился 29 февраля). Как сказала ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг, в Эстонии живет всего 826 человек, в документах у которых указано, что они родились 29 февраля. 31 декабря день рождения отмечают 3060 человек. В последние годы ежедневно в Эстонии появлялся на свет в среднем 31 ребенок.