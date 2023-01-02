Экономика
02.01.2023, 15:36

Декабрь удался: потребление газа в Эстонии значительно сократилось

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Потребление газа в Эстонии в декабре было значительно ниже, чем раньше.
Потребление газа в Эстонии в декабре было значительно ниже, чем раньше.
ФОТО: Anni Õnneleid

По данным Elering, потребление газа в Эстонии в декабре 2022 года по сравнению с 2021 годом снизилось на 41%, сообщает Ärileht.

В то время как Европа всячески старается сэкономить этой зимой как можно больше газа, потребители в Эстонии внесли в этот процесс свой неоценимый вклад. Если в последнем месяце 2021 года было потреблено 767,8 ГВт⋅ч газа, то в только что закончившемся декабре было потреблено 454,3 ГВт⋅ч, что на 41% меньше.

В целом за год потребление снизилось с 5057 ГВт⋅ч до 3776 ГВт⋅ч (3,8 ТВт⋅ч). Таким образом, среднегодовое снижение составило 26%. В конце прошлого года компания Eesti Gaas объявила, что в связи с падением цены на газ на мировом рынке она снизит цену на газ для конечных потребителей на 30%.

Начнет ли после этого снова расти потребление газа, покажет время.

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