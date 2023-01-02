Декабрь удался: потребление газа в Эстонии значительно сократилось

В то время как Европа всячески старается сэкономить этой зимой как можно больше газа, потребители в Эстонии внесли в этот процесс свой неоценимый вклад. Если в последнем месяце 2021 года было потреблено 767,8 ГВт⋅ч газа, то в только что закончившемся декабре было потреблено 454,3 ГВт⋅ч, что на 41% меньше.