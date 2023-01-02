02.01.2023, 15:36
Декабрь удался: потребление газа в Эстонии значительно сократилось(1)
В то время как Европа всячески старается сэкономить этой зимой как можно больше газа, потребители в Эстонии внесли в этот процесс свой неоценимый вклад. Если в последнем месяце 2021 года было потреблено 767,8 ГВт⋅ч газа, то в только что закончившемся декабре было потреблено 454,3 ГВт⋅ч, что на 41% меньше.
В целом за год потребление снизилось с 5057 ГВт⋅ч до 3776 ГВт⋅ч (3,8 ТВт⋅ч). Таким образом, среднегодовое снижение составило 26%. В конце прошлого года компания Eesti Gaas объявила, что в связи с падением цены на газ на мировом рынке она снизит цену на газ для конечных потребителей на 30%.
Начнет ли после этого снова расти потребление газа, покажет время.