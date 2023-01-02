02.01.2023, 13:25
Из-за ДТП в Тюри нарушено движение поездов(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за дорожно-транспортного происшествия на переезде Кихли, произошедшего сегодня около 12 часов, движение поездов в юго-восточном направлении нарушено.
Находившиеся в поезде пассажиры не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Из-за того, что произошло, им требуется больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до места назначения.
Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron elron.ee или по бесплатному инфотелефону 616 0245.
Elron полностью возместит стоимость билетов всем пассажирам, чей поезд задерживается на 30 минут и более. Ходатайствовать об этом можно, заполнив форму возврата на сайте Elron.