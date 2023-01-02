„Счастья, товарищи, не ожидается“: политтехнолог рассказал, что не так с речью Путина

О том, что он хотел сделать войну народной, говорили и до этого много, но этим шагом, этим поздравлением он обозначил, что война теперь тотальная, что воюет вся страна. Как метко подмечал Кац в одном из своих видео, для Украины война тотальная, общая для всей страны, а для России - локальная, она где-то там, не касается всей страны. Вот Путин решил теперь это развернуть. Именно поэтому он на фоне фальшивых, но военных. Но главное - это не то, что у него фон из этих военных, а содержание речи. Я, например, почти ничего не угадал из того, что он сказал. Я думал, в его речи будет процентов 20 про войну, а в ней было про войну 100 процентов, она была вся про войну. И это что-то небывалое, никогда не было речи, которая была бы посвящена одному вопросу. Это же про прошлый и про будущий годы! Но здесь ни в прошлом году ничего, кроме войны, ни в будущем ничего не ожидается, кроме войны, судя по его речи. Закончил он свою речь очень оригинальной фразой, небывалой тоже. Я ведь помню еще Брежнева. И вот что Брежнев, что Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев, они заканчивали одной фразой: „С новым годом, товарищи, с новым счастьем“. А Путин не сказал: „С новым счастьем“, он сказал: „С новым годом, товарищи, с новым 2023 годом“. То есть, счастья, товарищи, не ожидается. Совершенно милитаристская речь, внутри которой есть некоторые мелочи. Например, он упомянул слово „Новороссия“. Сказал, что „наши российские люди восстанавливают города и села Донбасса и Новороссии“. А согласно российскому законодательству нет никакой „Новороссии“, что это такое? Географические новости, как говорил Маяковский. Возможно, это задел на будущее.