„Счастья, товарищи, не ожидается“: политтехнолог рассказал, что не так с речью Путина(12)
Политтехнолог из Киева Михаил Шейтельман в интервью YouTube-каналу „И грянул Грэм“ проанализировал речь Путина и рассказал о том, чего можно ожидать в 2023 году.
Как можно проанализировать новогоднюю речь Путина: что он говорил и как он говорил? Какой вывод можно сделать из того, что после этого последовало - ночных обстрелов Киева?
О том, что он хотел сделать войну народной, говорили и до этого много, но этим шагом, этим поздравлением он обозначил, что война теперь тотальная, что воюет вся страна. Как метко подмечал Кац в одном из своих видео, для Украины война тотальная, общая для всей страны, а для России - локальная, она где-то там, не касается всей страны. Вот Путин решил теперь это развернуть. Именно поэтому он на фоне фальшивых, но военных. Но главное - это не то, что у него фон из этих военных, а содержание речи. Я, например, почти ничего не угадал из того, что он сказал. Я думал, в его речи будет процентов 20 про войну, а в ней было про войну 100 процентов, она была вся про войну. И это что-то небывалое, никогда не было речи, которая была бы посвящена одному вопросу. Это же про прошлый и про будущий годы! Но здесь ни в прошлом году ничего, кроме войны, ни в будущем ничего не ожидается, кроме войны, судя по его речи. Закончил он свою речь очень оригинальной фразой, небывалой тоже. Я ведь помню еще Брежнева. И вот что Брежнев, что Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев, они заканчивали одной фразой: „С новым годом, товарищи, с новым счастьем“. А Путин не сказал: „С новым счастьем“, он сказал: „С новым годом, товарищи, с новым 2023 годом“. То есть, счастья, товарищи, не ожидается. Совершенно милитаристская речь, внутри которой есть некоторые мелочи. Например, он упомянул слово „Новороссия“. Сказал, что „наши российские люди восстанавливают города и села Донбасса и Новороссии“. А согласно российскому законодательству нет никакой „Новороссии“, что это такое? Географические новости, как говорил Маяковский. Возможно, это задел на будущее.
Я хотел бы обсудить и то, что сказал Резников и то, почему он это сказал. Он все-таки не является таким часто выступающим спикером.
Да, тут важно, что это не советники офиса президента, а министр обороны. Он обращается к россиянам как министр обороны Украины. Очень интересно, что он не назвал свое имя и фамилию. Это говорит об очень правильном подходе - какая разница россиянам, как зовут министра обороны Украины? Их это не интересует. Он продавал себя как функцию, как должность. И дальше идет вполне понятный месседж: мы будем уничтожать всех, кто поедет на фронт. Есть тут определенная угроза: вот вам шанс, я вас предупредил, у вас есть возможность уехать. Но если вы решите воевать, то я буду отвечать за то, чтобы вас уничтожать на этом самом фронте. Я думаю, в этом была суть.