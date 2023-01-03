В цифровом учебнике эстонского языка Keeleklikk открыты первые главы на базе украинского языка

Руководитель отдела языковой политики Министерства образования и науки Андеро Адамсон отметил, что спрос на цифровые услуги в языковой сфере растет, в том числе в связи с войной в Украине. Количество пользователей Keeleklikk за год значительно увеличилось: с 22 300 в январе до 38 700 в декабре 2022 года.

Keeleklikk был открыт в 2012 году на базе русского языка; с 2013 года также на базе английского языка. В 2018 году открылся портал Keeletee, предлагающий бесплатное онлайн-обучение эстонского языка для продвинутых учеников. Оба курса характеризуются комплексным и систематическим подходом. Можно развивать все языковые навыки: аудирование, устную речь, письмо и чтение. Курсы позволяют изучить и закрепить грамматику, а также расширить и обогатить словарный запас.

Keeleklikk и Keeletee были созданы при поддержке Министерства образования и науки, а также структурных фондов Европейского союза.