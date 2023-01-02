ФОТО | Король футбола Пеле торжественно отправляется в свой последний путь

Тело Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет вечером 29 декабря, сегодня доставят из больницы имени Альберта Эйнштейна на стадион ФК „Сантос“, бывшего домашнего клуба форварда.

В понедельник в 15:00 по эстонскому времени там должна начаться панихида, после которой гроб с телом Пеле на сутки оставят на стадионе, где все желающие смогут проститься с легендой. К тому времени завершится и трехдневный национальный траур. Во вторник в 15:00 на улицах Сан-Паулу начнется траурная процессия, в ходе которой гроб отвезут к месту захоронения Вселенского некрополя, носящего титул самого большого в мире кладбища, где будет проходить отпевание исключительно для родственников Пеле.

Через несколько дней после похорон к могиле смогут подходить все желающие.

Фотографии, как тело Пеле доставляют на стадион

Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, десятикратный чемпион штата Сан-Паулу, четырёхкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе „Сантоса“.

Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле — второй футболист в XX веке. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета.



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