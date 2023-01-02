Тренер сборной Эстонии по хоккею будет работать в московском „Спартаке“

Московский „Спартак“ объявил, что 57-летний Барков будет работать в клубе помощником главного тренера молодежной команды, - сообщает пресс-служба московского клуба.

Родившийся в Новосибирске Александр Барков-старший — легенда финской хоккейной лиги, с 1994 по 2004 года он отыграл 518 игр в финском чемпионате и набрал 416 (135+281) очков. В 2003 году он выиграл чемпионат Финляндии в составе „Таппара“. В сборной России он выступал на чемпионатах мира 1992, 1997 и 1999 годов. В игровой карьере Александр Барков с 1988 по 1993 год выступал за московский „Спартак“

На протяжении последних 20 лет 57-летний специалист работал в тренерских штабах магнитогорского „Металлурга“, „Ак Барса“ и „Амура“ в КХЛ, а также тольяттинской „Лады“ в ВХЛ. На международном уровне Барков работал с молодёжными сборными Финляндии, Эстонии и Китая, где также руководил командами системы клуба КХЛ „Куньлунь Ред Стар“ в Молодёжной и Высшей лиге.

Под его руководством молодежная сборная Эстонии до 20 лет заняла четвертое место на ЧМ (в группе B дивизиона I), опередила Южную Корею.

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