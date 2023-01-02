В Иране задержали футболистов, выпивавших на новогодней вечеринке, где были женщины

В Иране запрещено употребление спиртных напитков. Подобные законы стали одной из причин, ставших поводом для массовых протестов и волнений последних месяцев, которые начались после смерти девушки Махса Амини, обвиненной в неправильном ношении хиджаба.

Несколько футболистов одной из команд Тегерана, выступающих в высшей лиге Ирана по футболу, были задержаны в городе Демавенд. Они выпивали на новогодней вечеринке, где были женщины.

„Футболисты, а также бывшие игроки одного из главных футбольных клубов Тегерана были арестованы вчера вечером [в субботу] на смешанной вечеринке в городе Демавенд“, – сообщило информационное агентство Tasnim, не уточнив имен футболистов и названий их клубов.

Отмечается, что некоторые из футболистов были „не в адекватном состоянии после употребления алкоголя“. Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены.