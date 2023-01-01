Сестра Пеле: матери до сих пор не сообщили о смерти сына

„Мы разговариваем с ней, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: „Мы должны помолиться за него“. Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду“, — цитирует Марию Mirror.



В ноябре матери Пеле исполнилось 100 лет, сообщает РБК.



Пеле скончался 29 декабря, ему было 82 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирования рака толстой кишки.



Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей.

