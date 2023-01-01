Великобритания зафиксировала рекордное число нелегалов

Абсолютный рекорд был отмечен 22 августа, когда пролив пересекли 1295 человек. Согласно официальной статистике, число нелегалов, пересекающих Ла-Маншс целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении четырех последних лет неукоснительно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией, пишет dw.com.

В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев. В 2019 году в страну через Ла-Манш прибыли - 1,8 тыс. человек, в 2020 году - уже 8,4 тыс., а в 2021 году - 28,5 тыс. человек.

Правительство пытается взять ситуацию под контроль

За последний год правительство страны предприняло ряд попыток взять ситуацию под контроль, но пока этого сделать не удалось. В апреле 2022 года тогдашний министр внутренних дел Прити Пател заключила договор с Руандой о высылке нелегалов. Тем не менее ни одного самолета не удалось отправить из-за решений Европейского суда по правам человека, который заблокировал высылку нелегалов как нарушающую права человека.

Британское правительство разрабатывает законы, которые должны стать предостережением для людей, намеревающихся нелегально попасть в страну. В частности, предусматривается, что мигранты, попавшие в Великобританию через Ла-Манш, не имеют права на подачу прошения о предоставлении убежища.

Кроме того, правительство планирует сократить расходы на содержание нелегалов. Предполагается, что их будут переселять из гостиниц на заброшенные военные базы и выведенные из эксплуатации круизные лайнеры.

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