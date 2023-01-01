Упс! Более 20 футболистов юниорской сборной Камеруна провалил тест на возраст

Отмечается, что 21 из 30 игроков, вызванных национальную команду на отборочные матчи юинорского чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста, пишет РБК.



Эти игроки были отозваны из состава, вместо них будут вызваны другие футболисты.



„Эта мера является результатом строгих инструкций, данных президентом FECAFOOT, с целью положить конец фальсификации записей актов гражданского состояния, которые в прошлом бросали тень на имидж высшего органа камерунского футбола. FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий“, — говорится в заявлении федерации.