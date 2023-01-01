Упс! Более 20 футболистов юниорской сборной Камеруна провалил тест на возраст(1)
Большинство футболистов юниорской сборной Камеруна (U17) не прошли тест на подтверждение возраста. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT).
Отмечается, что 21 из 30 игроков, вызванных национальную команду на отборочные матчи юинорского чемпионата африканских наций, провалили МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста, пишет РБК.
Эти игроки были отозваны из состава, вместо них будут вызваны другие футболисты.
„Эта мера является результатом строгих инструкций, данных президентом FECAFOOT, с целью положить конец фальсификации записей актов гражданского состояния, которые в прошлом бросали тень на имидж высшего органа камерунского футбола. FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий“, — говорится в заявлении федерации.