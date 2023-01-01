Ждать ли мирового кризиса в 2023 году?

Они заглянули в историю и выяснили, что по меньшей мере в последние полвека развитые экономики погружались в рецессию, только когда резко увеличивались расходы на их главный импорт - энергоносители. Единственным исключением была рецессия 2020 года, вызванная пандемией.

„США и Европа резко тормозят, и три четверти экономического роста в 2023 году обеспечат развивающиеся экономики Азии“, - рисуют неприглядную для Запада картину наступившего года экономисты клуба богатых стран ОЭСР.

Пусть вяло, но благосостояние в мире растет, и глобальный ВВП в 2022 году впервые в истории превысил 100 трлн долларов. На развитые страны приходится 57% этой суммы, включая тяжеловесов США (25% мировой экономики) и ЕС (17%). Из развивающихся стран Китай далеко впереди всех с 18%. На Россию приходится лишь около 2%.

Еще недавно ничего не предвещало подобного развития событий. В первом после пандемии 2021 году экономика выросла на бодрые 6% после ковидного спада на 3%, однако в ушедшем 2022 году рост замедлился примерно до 3%, а в наступившем экономисты ожидают лишь 2,2%.

Люди беднеют, бизнес разоряется, социальные расходы сокращаются, инфраструктура деградирует, а вложения в будущее - образование, производство, технологии - сходят на нет.

И в 2009, и в 2020 годах мир погружался в рецессию. Рецессией экономисты называют периоды длиной от полугода, в которые прирост благосостояния, производства и деловой активности в экономике сменяется спадом.

„Чем ближе 2023 год, тем больше прогнозов о том, что он станет третьим в антирейтинге 21 века. Хуже было только в 2020-м, когда началась пандемия, и в 2009-м, после мирового финансового кризиса“, - отметили перед Новым годом экономисты Deutsche Bank.

Вызванные вторжением России в Украину потрясения стали последней каплей, в которой захлебнулось постковидное восстановление в мире.

Причины нынешней хвори кроются в хронических проблемах мировой экономики. Она, возможно, и справилась бы с ними, если бы Владимир Путин не отправил российскую армию завоевывать Украину и не пошел энергетической войной на Европу.

На этот раз все условия созданы. До сих пор спад случался после того, как расходы на свет, топливо и тепло достигали 13% ВВП. В ушедшем 2022-м они превысили 17%.

Рост цен на энергоносители стал прямым следствием российской агрессии, поскольку Запад ввел санкции против нефти и угля из России, а Кремль сократил поставки газа в ЕС.

В итоге именно Европа более других рискует пережить не только техническую рецессию (спад два квартала подряд этой зимой), но и завершить весь 2023 год в минусе, говорят большинство опрошенных газетой FT экономистов.

США как ведущий мировой производитель нефти и газа в гораздо лучшем положении, чем ЕС, который на 60% зависит от импорта. Правительство и центробанк крупнейшей экономики мира заявляют, что она избежит рецессии. Эксперты же оценивают ее вероятность в 70%, показал декабрьский опрос Bloomberg.

Даже если спад случится, он будет недолгим, полагают экономисты из Oxford Economics. Однако быстро вернуться к прежним темпам роста не получится, как и после прошлого кризиса 2008 года.

Все потому, что эпоха дешевых денег в США и Европе быстро не вернется, а Китаю еще далеко до того, чтобы заменить Запад как главного мирового кредитора, пишут они в прогнозе на 2023 год:

„Рецессия будет мягкой, но и последующее восстановление разочарует. Ключевые причины, по которым мировая экономика притормозила в 2022-м, должны рассосаться в 2023 году, однако этого будет недостаточно“.

Что это за проблемы?

Почему сейчас плохо

Главная мировая беда - инфляция. Нападение России на Украину усугубило ее, поскольку выросли цены на энергоносители и продовольствие. Но и до этого цены на Западе росли рекордными за последние 40 лет темпами.