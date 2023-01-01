Россия обстреляла Киев в новогоднюю ночь дронами-камикадзе. Что известно

Украинские военные не уточняют, были ли сбиты все дроны, или некоторым все же удалось долететь до цели. По данным военных, 13 беспилотников были сбиты еще в 2022 году, а 32 - уже в 2023-м.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал в своем телеграм-канале число жителей страны, получивших ранения и погибших в результате обстрелов в течение 31 декабря и новогодней ночи.

По его данным на девять утра по местному времени 1 января, 50 человек были ранены, а двое погибли.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале, что целью российских дронов были объекты энергетической инфраструктуры.

„Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбития работали экстренные службы“, - пишет Кулеба.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке „С Новым Годом“.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в Киеве нет.

„Ночью особенно хорошо видно ювелирную работу богов ПВО, и особенно из квартиры с панорамным видом. Теперь я знаю, что если дикая вспышка в небе - все ок, а если вспышка и вниз сыпятся искры - может быть беда, - описала ночную атаку на Киев местная жительница Виктория Волонтырец. - Ярких вспышек было много, искры - только один раз. Из кровати я ночью подскочила, потому что было очень громко и очень „ярко“.

Между тем, власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщают об обстрелах со стороны украинской армии. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, по их информации, в новогоднюю ночь подверглись, в частности, прифронтовые Донецк и Макеевка. Пользователи соцсетей на оккупированных территориях вывешивают видео со звуками и вспышками взрывов.

Обстрел Украины 31 декабря

Удар дронами иранского производства был нанесен по Киеву всего через несколько часов после массированной ракетной атаки по украинской столице.