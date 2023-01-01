ВИДЕО | Овечкин оформил 30-й хет-трик и повторил рекорд НХЛ по голам за год

Александр Овечкин еще на три гола приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

Российский нападающий „Вашингтона“ сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против „Монреаля“ (9:2). Сообщает Sports.

Капитан „Кэпиталс“ забросил одну шайбу во втором периоде, еще две – в третьем. Второй гол нападающий забил при игре в большинстве.

Таким образом, Овечкин забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место, российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.

37-летний форвард набрал 45 (26+19) баллов за результативность в 39 матчах текущего регулярного чемпионата.

Всего в 1313 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1455 (806+649) очков.

Овечкин делит 3-е место в гонке снайперов с Бо Хорватом (по 26 голов). Лидирует Коннор Макдэвид из „Эдмонтона“ (32 шайбы в 38 играх), второй - Тейдж Томпсон из „Баффало“ (27 шайб в 34 играх).

Это 30-й хет-трик Овечкина за карьеру в НХЛ и второй в нынешнем сезоне (первый он оформил 13 декабря против „Чикаго“ - 7:3). Россиянин находится на шестом месте в истории лиги по количеству хет-триков, уступая только Филу Эспозито (32 хет-трика), Бретту Халлу (33), Майку Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэну Гретцки (50 хет-триков).

Кроме того, Александр Овечкин восьмой раз забросил 50+ шайб за календарный год - ранее он достигал отметки 50 шайб в 2006 (54), 2007 (51), 2008 (60), 2009 (57), 2013 (62), 2015 (57) и 2018 (54) годах. По этому показателю российский хоккеист повторил рекорд НХЛ, принадлежавший Майку Босси (достигал отметки 50 шайб в 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1986 календарных годах).