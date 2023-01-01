В Тапа убили мужчину

Не обошлось и без трагических инцидентов - в Тапа 1 января убили мужчину, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на радионовости ERR.

„ Основные проблемы были связаны с чрезмерным потреблением алкоголя, что привело к увеличению числа случаев насилия в близких отношениях и вождений в нетрезвом виде. Также приходилось заниматься людьми, оставшимися в беспомощном состоянии“, - сказал оперативный руководитель Департамента полиции и пограничной охраны Таго Трей.

„Один из печальных примеров относится к сегодняшнему утру, когда полиции сообщили, что в Тапа в одной из квартир был обнаружен труп 54-летнего мужчины со следами насилия. В этой же квартире в качестве подозреваемого мы задержали 58-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения“, - рассказал полицейский.

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