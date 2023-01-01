ФОТОГАЛЕРЕЯ | В Таллинне найдено тело 50-летней женщины, мужчину с порезами с места происшествия доставили в больницу

В качестве подозреваемого на месте задержан 40-летний пьяный мужчина. Что именно привело к этим трагическим преступлениям, будет выяснено в ходе уголовного производства.

„Призываю всех — если вы слышите звуки, указывающие на насилие со стороны соседей, даже если вы сомневаетесь, всегда звоните по номеру 112. Ваш звонок поможет остановить насилие“, — добавила оперативный руководитель.

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