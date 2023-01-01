ЧП и криминал
01.01.2023, 13:48

ФОТОГАЛЕРЕЯ | В Таллинне найдено тело 50-летней женщины, мужчину с порезами с места происшествия доставили в больницу

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Delfi
Mõrv Rahumäe teel
Mõrv Rahumäe teel
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Утром в воскресенье в полицию поступило тревожное сообщение с улицы Рахумяэ в Таллинне, где были обнаружены мертвая 50-летняя женщина и 37-летний мужчина с порезами, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В качестве подозреваемого на месте задержан 40-летний пьяный мужчина. Что именно привело к этим трагическим преступлениям, будет выяснено в ходе уголовного производства.

„Призываю всех — если вы слышите звуки, указывающие на насилие со стороны соседей, даже если вы сомневаетесь, всегда звоните по номеру 112. Ваш звонок поможет остановить насилие“, — добавила оперативный руководитель.

Новость дополняется.

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