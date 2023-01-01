Легендарного футболиста обвиняют в сексуальном домогательстве

Инцидент произошел 30 декабря, ранним утром. Алвес, ранее выступавший за сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре, в предновогодние дни прибыл на отдых в Барселону.

Женщина заявила сотрудникам полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra, что ее домогался 39-летний Дани Алвес в клубе Sutton на улице Тусет в Барселоне.

По словам предполагаемой жертвы домогательства, Алвес засунул руку ей под нижнее белье. После этого дама в испуге предупредила подруг, а они передали информацию сотрудникам, ответственным за безопасность в зале заведения. И в силу вступил городской протокол, направленный против нападений и сексуальных домогательств в частных ночных клубах. Сообщает Sports.

Как отмечают источники ABC, женщина „очень сильно нервничала“, и ее не оставляли в одиночестве. Даму вместе с подругами перевели в безопасное место, и отвечающие за безопасность лица уведомили каталонскую полицию, после чего ее сотрудники прибыли на место происшествия.

Когда жертва рассказала о произошедшем, предполагаемый преступник уже покинул помещение. Представители окружения футболиста, с которыми связалось издание ABC, отрицают факты сексуального насилия. Они утверждают, что информация является ложной, несмотря на то, что Алвес действительно был в указанном заведении. Он находился там „в течение короткого времени“ и „ничего не произошло“.

Каталонская полиция начала расследование после сообщения о предполагаемом акте сексуального насилия в ночном клубе. Жертва прошла медицинское обследование в больнице Барселоны, и сотрудники полиции взяли у нее показания.

Дани Алвес выступал за „Барселону“ в 2008-2016 годах и в сезоне 2021/22. Также он играл за „Ювентус“, „ПСЖ“ и „Севилью“. Минувшим летом защитник перебрался в бразильский „Пумас“.