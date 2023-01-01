Кошмарная ночь в Вильнюсе: напившаяся с матерью девочка, повредивший глаз фейерверком парень, утонувший в ванне мужчина и „беженец“ из Эстонии

В новогоднюю ночь в Вильнюсе, как всегда, было неспокойно. Выехавшие на патрулирование сотрудники полиции сразу же, около 18.30, получили сообщение о том, что пассажир на автовокзале не хочет выходить из автобуса — речь шла об иностранном гражданине, пишет ru.delfi.lt.

Приехавших сотрудников полиции встретил водитель, который сообщил им, что один пассажир, приехавший из Эстонии в Литву, отказался выйти и потребовал вызвать сотрудников полиции. Он пояснил, что хочет попросить убежища в Литве, потому что бежал из Эстонии, поскольку там ему не разрешают молиться в церкви и хотят запереть его в больнице. Мужчина выглядел неадекватно, подозревалось, что у него проблемы со здоровьем или он находится под действием наркотиков.

Когда приехали медики, выяснилось, что у мужчины действительно проблемы со здоровьем, так как в Эстонии несколько раз лежал в психиатрической больнице. Мужчина рассказал, что прошел 60 километров по Эстонии, после ехал на такси, а затем сел на автобус, чтобы приехать в Литву. Насколько это правда — неизвестно. Гражданина Эстонии доставили в лечебное учреждение, там он встретил 2023 год.

В Вильнюсе не удалось избежать и стрельбы. Сотрудникам полиции сообщили, что мужчина вышел на улицу Жирмуну и выстрелил 8 или более раз из оружия.

Еще до наступления Нового года у переборщивших с алкоголем людей возникали конфликты, драки, сообщалось о незваных гостях.

После наступления 2023 года посыпались различные сообщения. В 00.04 сообщалось, что в селе Швейцарай Вильнюсского района в результате взрыва фейерверка пострадал 25-летний парень. Похоже, что несчастный случай произошел по его собственной вине — парень фейерверком выстрелил себе в глаз. Пострадавший был доставлен в больницу.