Швеция сменила Чехию на посту страны-председателя Совета ЕС

К Швеции в воскресенье, 1 января, перешло право председательствовать в Совете Европейского Союза - скандинавская страна сменяет на этом посту Чехию в ходе запланированной ротации, происходящей раз в шесть месяцев, пишет DW.com.

C октября в Швеции начало работу новое правительство, которое пользуется поддержкой местных демократов, выступающих за ужесточение миграционной политики страны. Это может затруднить поиск компромиссов в данной сфере и на уровне ЕС, отмечает AFP.

Кроме того, Швеция может вступить от лица ЕС в дискуссию с США в связи с одобренными американским президентом Джо Байденом „экологическими субсидиями“ для промышленности Соединенных Штатов. Критики в Евросоюзе опасаются снижения конкурентоспособности местных компаний на фоне поддержки для американских конкурентов, которая в общей сложности составит около 400 млрд евро.

Украина - одна из главных тем для Швеции

Ранее Стокгольм объявил приоритетные направления председательства в ЕС - безопасность, устойчивое развитие, переход на „зеленую“ энергетику и демократические ценности. „Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для Союза в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей“, - указали власти скандинавской страны.

По мнению Стокгольма, на фоне войны в Украине необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочные трансатлантические связи. Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву, а также поддерживать Украину на пути в ЕС.