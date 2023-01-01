ЧП и криминал
01.01.2023, 11:39

В канун Нового года полиция поймала 23 пьяных водителя

 
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

За последние сутки сотрудники полиции задержали 23 нетрезвых водителя.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке.

По предварительным данным, ДТП с участием пьяных водителей зафиксировано не было.

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