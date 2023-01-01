01.01.2023, 11:39
В канун Нового года полиция поймала 23 пьяных водителя
ФОТО: | Delfi Meedia
За последние сутки сотрудники полиции задержали 23 нетрезвых водителя.
Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке.
По предварительным данным, ДТП с участием пьяных водителей зафиксировано не было.