Спасатели в новогоднюю ночь: в пожаре погибла женщина, трое пострадали от фейерверков(1)
Päästeameti ülevaade aastavahetuse sündmustest.
В новогоднюю ночь спасатели выезжали тушить два пожара в домах. Самый трагический пожар произошел в субботу в 19:17, когда в Пярну-Яагупи при пожаре погибла пожилая женщина.
Кроме того, ночью возникали проблемы из-за загоревшихся остатков фейерверков. В Валгамаа-Тырва ракета подожгла изоляцию многоквартирного дома, которую быстро потушил местный житель, применив огнетушитель.
По предварительным данным, из-за неосторожного использования фейерверков ночью пострадали три человека, в том числе двое молодых людей (в Раквере и Сууре-Яани) и 10-летний ребенок (Рапламаа, волость Кохила).
В 2022 году в пожарах погибло 49 человек. В 2021 году было на десять человек меньше. Более приятной цифрой является общее количество пожаров в жилых домах, которое имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2022 году спасатели потушили 546 пожаров в жилых домах, в 2021 году всего было потушено 584 пожара в жилых домах.
Пыхьянский спасательный центр
31. detsembril kell 23.36 sai häirekeskus teate, et Maardu linnas põleb sõiduauto. Päästjate kohale jõudes oli sõiduk juba leekides. Alustati kohe kustutustöödega ja auto õnnestus kustutada. Põlengus sai kannata ka kõrvale pargitud teine sõiduauto.
31 декабря в 23:36 в центр поступило сообщение, что в Маарду загорелся автомобиль. Когда прибыли спасатели, машина пылала. Немедленно были начаты работы по тушению, и автомобиль был успешно потушен. В результате пожара пострадал еще один автомобиль, припаркованный рядом.
1. jaanuaril kell 02.17 põles Haabersti Paldiski mnt kortermaja juurde kuuluv prügimaja. Päästjate kohale jõudes põlesid prügimajas kaks prügikonteinerit, mis kustutati kell 02.49.
1 января в 2:17 загорелся домик для мусора, принадлежащий многоквартирному дому на Палдиски мнт. На момент прибытия спасателей горели два мусорных контейнера, которые потушили в 02:49.
1 января в 04:38 в центр оповещения поступило сообщение, что в деревне Калеси волости Раазику Харьюского уезда горит жилой дом. Когда прибыли спасатели, здание площадью около 150 м2 уже горело. Жильцов эвакуировали из здания, и сразу же начались работы по тушению. Работы по тушению осложняли газовые баллоны в здании. В 05:29 распространение огня удалось локализовать, но утром работы по тушению еще продолжались. К счастью, по текущим данным, никто не пострадал.
Кроме того, в течение ночи было еще несколько случаев, когда спасателей вызывали для тушения остатков салютных упаковок.
Идаский спасательный центр
1 января в 00:34 в Центр экстренной помощи поступило сообщение, что из-под крыши двухэтажного частного дома в Раквере вырывается пламя. К моменту прибытия спасателей хозяевам удалось самостоятельно локализовать распространение огня. Сгорело 4 квадратных метра утеплителя крыши и материала.
Ночью было два вызова для тушения остатков от фейерверка.
Лыунаский спасательный центр
31 декабря в 21:29 в деревне Хааслава волости Кастре Тартуского уезда загорелась одна сторона пустующего старого дома (10 х 30 м), который был потушен спасателями в 23:04.
1 января в 00:26 спасатели выехали в деревню Пюхаярве, чтобы потушить остатки сгоревшего салюта.
В 00:45 поступило сообщение о том, что ракета подожгла изоляцию жилого дома на улице Эхитаяте в Тырва. Житель потушил пожар ручным огнетушителем, спасатели дополнительно проверили пожарную безопасность.
В 01:02 спасатели выехали на Вабадузе в Тарту, чтобы потушить остатки салюта.
Ляэнеский спасательный центр
31 декабря в 19:17 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании частного дома в Пярну-Яагупи на улице Пикк.
Спасатели отряда Пярну-Яагупи прибыли на место в 19:20 и подтвердили, что горит частный дом. Немедленно начались работы по тушению огня и дымоудалению с целью выяснить, есть ли в доме люди. В ходе поисков в помещении была обнаружена погибшая - пожилая женщина. Датчика дыма спасатели не нашли. Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования. Пожар был локализован в 20:14 и окончательно потушен в 22:37.
На инцидент отреагировали спасатели из Пярнуского и Пярну-Яагупиского отрядов и отряда спасателей-добровольцев из Халинга, а также полиция и скорая помощь.
1 января в 00:17 спасатели выехали на вызов в Пярну, чтобы потушить большую (1,5 х 1,5 м) коробку фейерверков.