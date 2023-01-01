Спасатели в новогоднюю ночь: в пожаре погибла женщина, трое пострадали от фейерверков

В новогоднюю ночь спасатели выезжали тушить два пожара в домах. Самый трагический пожар произошел в субботу в 19:17, когда в Пярну-Яагупи при пожаре погибла пожилая женщина.

Кроме того, ночью возникали проблемы из-за загоревшихся остатков фейерверков. В Валгамаа-Тырва ракета подожгла изоляцию многоквартирного дома, которую быстро потушил местный житель, применив огнетушитель.

По предварительным данным, из-за неосторожного использования фейерверков ночью пострадали три человека, в том числе двое молодых людей (в Раквере и Сууре-Яани) и 10-летний ребенок (Рапламаа, волость Кохила).

В 2022 году в пожарах погибло 49 человек. В 2021 году было на десять человек меньше. Более приятной цифрой является общее количество пожаров в жилых домах, которое имеет устойчивую тенденцию к снижению. В 2022 году спасатели потушили 546 пожаров в жилых домах, в 2021 году всего было потушено 584 пожара в жилых домах.

Пыхьянский спасательный центр

31. detsembril kell 23.36 sai häirekeskus teate, et Maardu linnas põleb sõiduauto. Päästjate kohale jõudes oli sõiduk juba leekides. Alustati kohe kustutustöödega ja auto õnnestus kustutada. Põlengus sai kannata ka kõrvale pargitud teine sõiduauto.

31 декабря в 23:36 в центр поступило сообщение, что в Маарду загорелся автомобиль. Когда прибыли спасатели, машина пылала. Немедленно были начаты работы по тушению, и автомобиль был успешно потушен. В результате пожара пострадал еще один автомобиль, припаркованный рядом.

1. jaanuaril kell 02.17 põles Haabersti Paldiski mnt kortermaja juurde kuuluv prügimaja. Päästjate kohale jõudes põlesid prügimajas kaks prügikonteinerit, mis kustutati kell 02.49.

1 января в 2:17 загорелся домик для мусора, принадлежащий многоквартирному дому на Палдиски мнт. На момент прибытия спасателей горели два мусорных контейнера, которые потушили в 02:49.