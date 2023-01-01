Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

В пекарне Иваны Хорват в Загребе все цены уже давно указаны и в хорватских кунах, и в евро. Оливковый хлеб, например, стоит 18,48 кун или 2,65 евро. Но к переходу на европейскую валюту Ивана относится скептически: „Все цены округлятся в сторону повышения. У многих людей ипотека, проценты по ней вырастут. Мы не знаем, что нас ждет с 1 января“.

Среди жителей Хорватии наблюдается раскол: согласно опросу Eurobarometer, проведенному по заказу Еврокомиссии, 55 процентов граждан выступают за вступление в еврозону. Почти половина опасается, что переход на евро будет иметь негативные последствия, и только треть хорватов считают, что страна хорошо подготовилась к введению единой европейской валюты. 81 процент опрошенных опасается того, что последнее вызовет повышение цен, пишет dw.com.

Если в Загребе на рынке поговорить с продавцами, то можно сразу почувствовать скептические настроения. „Я боюсь первых месяцев нового года. Переходный период будет тяжелым для людей“, - делится пожилой мужчина. Большинство торговцев на рынке - люди пенсионного возраста. Они нуждаются в дополнительном заработке, потому что средняя пенсия в Хорватии составляет около 250 евро в месяц. Повышение цен в связи с переходом на евро коснется прежде всего пенсионеров.

„Нас не должны лишать национальной валюты“

„Мы этому не рады! До этого момента все было в порядке - вступление в НАТО, вступление в ЕС. Но они не должны забирать у нас нашу валюту! Куны всегда были нашими деньгами, наши деды ими расплачивались. Я переживаю, что все подорожает“, - признается продавщица овощей.

На самом деле куна как национальная валюта появилась лишь в 1994 году после обретения Хорватией независимости и с самого начала была привязана к немецкой марке, а затем к евро. После высокой инфляции в бывшей Югославии в 1980 годах марка считалась своего рода резервной валютой, а доверие к местным деньгам было слабым.