В английском городе отменили новогодний фейерверк из-за моржа

Городской совет Скарборо решил отменить фейерверк по совету Британского общества водолазов-спасателей морских животных, которые опасались, что грохот нанесет удар по психике моржа.

Специалисты говорят, что это, вероятно, вообще первый в истории случай появления моржа, жителя Арктики, в Йоркшире, на побережье Северной Англии.

Огромный морж появился в Скарборо перед самым Новым годом и сразу привлек толпы местных жителей.

„Я в первый раз вижу моржа. Он огромный. Тюлени у нас тут на берегу возле Скарборо бывают часто, но такой огромный зверь. Гигантский, - сказал Би-би-си местный житель, 51-летний Ричард Коулсон. - Начинаешь уважать природу, когда видишь что-то такого размера. У него бивни больше, чем у меня руки“.

Предполагают, что это тот самый морж, которого в начале декабря видели на южном берегу Англии, в Гемпшире, а до того - в Нидерландах и Франции. Люди уже даже дали ему кличку - Тор.

Специалист из Всемирного фонда дикой природы Род Дауни сказал журналистам, что Тор, скорее всего, плывет назад, в родную Арктику. В Скарборо, как предполагают защитники природы, он решил передохнуть несколько дней, прежде чем плыть дальше.

„Пожалуйста, уважайте его покой и постарайтесь его не беспокоить, - попросили земляков в соцсетях сотрудники аквариума Скарборо, - эти животные не любят шума и не привыкли к домашним животным, так что держите питомцев на поводке и сохраняйте безопасную дистанцию - ради вашего и его благополучия“.