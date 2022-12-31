Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: „С Новым годом! Годом нашей победы“

Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто они есть.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда.

Желать веры и надежды? Они уже давно — в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Это в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Так что сегодня только одно желание.

И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством.

С Новым годом! Годом нашей победы.