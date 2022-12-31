Полиция просит помощи в поисках 36-летнего мужчины. Его жизнь может быть в опасности

У мужчины нет при себе телефона, и у близких есть основание считать, что жизнь мужчины может быть в опасности. В последний раз Райдо видели в магазине Раэкюла, где он оставил свой рюкзак с курткой и шапкой.

Полиция проверила различные больницы, и сейчас патрули ищут мужчину в окрестностях Пярну, но пока найти Райдо не удалось.

Рост Райдо - 184 см, он худощавого телосложения, с голубыми глазами. На шее у мужчины серебряная цепочка с военным жетоном с личными данными.

Полиция просит всех, кто видел Райдо или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.