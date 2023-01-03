Полиция нашла пропавшего в канун Нового года 36-летнего мужчину - он за границей(1)
В субботу, 31 декабря, вечером полиция просила помощи в установлении местонахождения 36-летнего Райдо, который ушел из своего дома в Пярну и текущее местонахождение которого было неизвестно.
Сообщалось, что у мужчины нет при себе телефона, и у близких есть основание считать, что жизнь мужчины может быть в опасности. В последний раз Райдо видели в магазине Раэкюла, где он оставил свой рюкзак с курткой и шапкой.
Полиция проверила различные больницы, и потом патрули искали мужчину в окрестностях Пярну, но найти Райдо не удавалось.
Сегодня, 3 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что полиция установила местонахождение ушедшего из своего дома в Пярну в неизвестном направлении 36-летнего Райдо. Мужчина находится за границей, и с ним всё в порядке.