ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (311-й день) | Массированный обстрел украинских городов и „военное“ новогоднее обращение Путина

Россия обстреляла Украину в канун Нового года. По данным украинской стороны, было выпущено 20 ракет, из них 12 сбили. В разных городах из-за обстрела пострадали более 30 человек, в Киеве также есть один погибший.

Владимир Путин записал новогоднее обращение в окружении военных. Женщина, стоявшая позади него, возможно, уже появлялась рядом с ним раньше в разных ролях (в том числе в роли продавщицы мороженого).

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что в начале января в России закроют границы и начнут новую волну мобилизации. В обращении к россиянам, опубликованном 30 декабря, Резников сказал, что у граждан РФ „осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор“. „В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь“, — утверждает Резников. Украинский министр не пояснил, откуда у него такая информация.

Украина и Россия в очередной раз обменялись пленными. Украинская сторона сообщила о возвращении 140 человек, российская — 82. 31 декабря в результате переговоров с Украиной в Россию вернулись 82 военнослужащих, сообщило российское военное ведомство. В плену, как утверждает Минобороны, им грозила смертельная опасность. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, среди вернувшихся есть защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы территориальной обороны из Славутича и бойцы ВСУ, оборонявшие Бахмут. „132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат… Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем“, — написал Ермак.

С 24 февраля в Украине погибли 450 детей, сообщил офис украинского генпрокурора. По данным офиса генпрокурора, 872 ребенка были ранены, 358 пропали, 13 876 были вывезены в Россию. Больше всего погибших и пострадавших детей в Донецкой (428), Харьковской (268) и Киевской (117) областях.