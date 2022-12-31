ВИДЕО | Бразильский нападающий мадридского „Реала“ снова стал жертвой расистских насмешек

Винисиус стал жертвой расистских выкриков со стороны фанатов „Вальядолида“, когда уходил на замену на 88-й минуте. Болельщики „Вальядолида“ кричали бразильскому форварду „Реала“ „Чёртова обезьяна!“.

На видео видно, как бразилец проходит мимо болельщиков „Вальядолида“ после замены, а болельщики соперника „приветствуют“ его обезьяньими звуками. В нападавшего также бросили какой-то предмет, который он сердито пнул в болельщиков.

Винисиус уже не первый раз подвергается травле на расовой почве. Ранее футболиста критиковали за яркие празднования голов в составе „Реала“ и сборной Бразилии.

Все начал президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво, который начал критиковать Винисиуса за танцы после забитых голов.

„Винисиус должен уважать соперников. Если хочешь танцевать, то иди на танцплощадку в Бразилии. В Испании уважай соперников и перестань притворяться обезьяной“, – сказал тогда Браво.

Через несколько часов Браво старался смягчить ситуацию, но было поздновато.

„Мне хочется прояснить, что некорректно использовал выражение „обезьянничать“ в связи с танцем Винисиуса во время празднования забитых голов. Я имел ввиду только его метафорическое значение – делать глупости. В мои намерения не входило обидеть кого-то. Прошу прощения“, – написал Браво.

Далее нападающий „Реала“ Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям на почве расизма перед матчем чемпионата Испании по футболу против „Атлетико“. Группа фанатов „Атлетико“, собравшаяся около стадиона команды, хором скандировала „Винисиус, ты обезьяна“.

В 22 матчах текущего сезона 22-летний бразилец отличился 10-ю забитыми мячами и отдал пятью голевых передач.

„Реал“ обыграл „Вальядолид“ – 2:0. Бензема забил с пенальти на 83-й и с игры на 89-й