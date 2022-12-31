ВИДЕО DELFI | Ракетная атака в канун Нового года: в нескольких районах Киева прогремели взрывы - один погибший и 20 раненых(52)
Журналист RusDelfi Роман Старапопов передал кадры с места происшествия. По его словам, сегодня около 14 часов в городе произошел ряд взрывов, но тогда еще не было ясно, что именно это было. Люди укрылись в метро.
Как передает наш корреспондент, сегодня в Киеве раздалась серия громких взрывов. В Соломенском районе в результате ракетной атаки разрушен частный дом, в расположенных рядом жилых домах выбиты окна. Многие местные жители стояли на улице и разговаривали по телефону с родственниками. Кто-то еле сдерживал слезы.
На месте работали спасатели. Была угроза взрыва из-за утечки газа, к счастью, коммунальные службы предотвратили возможное возгорание.
„Вспышка, громкий взрыв. Последствия вы видите“, - говорит Павел, который стал свидетелем ракетного удара в Соломенском районе. Мужчина говорит, что у него были подозрения о том, что со стороны России в канун Нового года будет провокация.
Лилия в момент удара тоже находилась неподалеку от места взрыва. „Услышала сильные взрывы, потом между зданиями в конце улицы пошел сильный дым. Приехало много скорых, это было после того как объявили воздушную тревогу“, - рассказывает Лилия, которая ожидала, что в канун Нового года Россия нанесет ракетный удар.
Как передает „Медуза“, из-за сегодняшней атаки в Киеве погиб один человек, были ранены 20. Из них 14 госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что над Киевом были поражены семь воздушных целей. Падение обломков привело к следующим повреждениям:
в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль;
в Соломенском районе повреждения получили частный жилой дом и гостиница;
в Печерском районе разрушена гостиница, незначительные повреждены близлежащие здания, в том числе Дворец „Украина“;
также разрушения есть в Днепровском районе.
Тимошенко опубликовал фото и видео поврежденного отеля. Сообщается, что это отель „Алфавито“ возле Дворца культуры Украины.
Также Тимошенко опубликовал фото выбитых окон в здании национального дворца „Украина“ — это самая большая концертная площадка Киева и Украины, расположенная в центре украинской столицы. „Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей“, — отметил он.
Раненые также есть в других городах.
Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о „прилетах“ в разных районах Николаева, возник как минимум один пожар. По словам Кима, на данный момент известно о шести пострадавших.
В Запорожье в результате удара были ранены четыре человека, в том числе девочка-подросток (она в реанимации). Об этом заявил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.
„Частично разрушены два частных жилых дома, еще около восьми повреждены. Ранения получили: один мужчина, две женщины (одна из них беременна) и ребенок. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет“, — заявил он.
В Хмельницком пострадали семь человек, из них три в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Хмельницкой области Сергей Гамалий.
„Пострадали семь гражданских лиц, три из них (мужчина и две женщины) в тяжелом состоянии“, — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, по словам чиновника, в результате обстрела часть города Хмельницкий обесточена. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания воздушной тревоги.
Генштаб ВСУ: Россия запустила более 20 ракет, 12 из них были сбиты
„Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования“, — говорится в сообщении Генштаба украинской армии.
По информаци ВСУ, 12 крылатых ракет были сбиты. Из них шесть в пределах Киевской области, пять над Житомирской и одна над Хмельницкой.