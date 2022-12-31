ВИДЕО DELFI | Ракетная атака в канун Нового года: в нескольких районах Киева прогремели взрывы - один погибший и 20 раненых

Журналист RusDelfi Роман Старапопов передал кадры с места происшествия. По его словам, сегодня около 14 часов в городе произошел ряд взрывов, но тогда еще не было ясно, что именно это было. Люди укрылись в метро.

Как передает наш корреспондент, сегодня в Киеве раздалась серия громких взрывов. В Соломенском районе в результате ракетной атаки разрушен частный дом, в расположенных рядом жилых домах выбиты окна. Многие местные жители стояли на улице и разговаривали по телефону с родственниками. Кто-то еле сдерживал слезы.

На месте работали спасатели. Была угроза взрыва из-за утечки газа, к счастью, коммунальные службы предотвратили возможное возгорание.

„Вспышка, громкий взрыв. Последствия вы видите“, - говорит Павел, который стал свидетелем ракетного удара в Соломенском районе. Мужчина говорит, что у него были подозрения о том, что со стороны России в канун Нового года будет провокация.

Лилия в момент удара тоже находилась неподалеку от места взрыва. „Услышала сильные взрывы, потом между зданиями в конце улицы пошел сильный дым. Приехало много скорых, это было после того как объявили воздушную тревогу“, - рассказывает Лилия, которая ожидала, что в канун Нового года Россия нанесет ракетный удар.

Как передает „Медуза“, из-за сегодняшней атаки в Киеве погиб один человек, были ранены 20. Из них 14 госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что над Киевом были поражены семь воздушных целей. Падение обломков привело к следующим повреждениям:

в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль;

в Соломенском районе повреждения получили частный жилой дом и гостиница;

в Печерском районе разрушена гостиница, незначительные повреждены близлежащие здания, в том числе Дворец „Украина“;

также разрушения есть в Днепровском районе.

Тимошенко опубликовал фото и видео поврежденного отеля. Сообщается, что это отель „Алфавито“ возле Дворца культуры Украины.