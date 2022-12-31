Выбравшиеся из-за забора собаки напали на почтальона

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что полиция начала делопроизводство, чтобы выяснить, сделал ли хозяин животных всё от себя зависящее, чтобы предотвратить побег собак из-за забора. „Наша цель - выяснить, способен ли хозяин животных безопасно держать своих собак за забором, и если нет, животным следует найти другое место, где они ни для кого не представляют опасности. На настоящий момент обнаружилось, что собаки и раньше убегали со двора, но в те разы они не оказывались опасными и поэтому об этих случаях и не сообщали в полицию“, - отметил оперативный руководитель.