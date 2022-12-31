ФОТО | Эстонские футболисты радостно проводили старый год в компании главного тренера сборной России
Группа бывших и нынешних игроков сборной Эстонии по футболу недавно сидели за одним столом вместе с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным, родившимся в Нарве.
„1 группа, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр… Новогодняя вечеринка, которую нужно запомнить“, — написал 43-летний экс-игрок сборной Эстонии Андрей Степанов под снимком, размещенным в Instagram.
На снимке также изображены: капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенёв, помощник главного тренера сборной Андрес Опер и несколько бывших игроков сборной, таких как Сергей Парейко, Артур Котенко, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и Дмитрий Круглов.
Карпин часто бывает в Эстонии. В его инстаграме, например, можно найти майские фотографии с таллиннской Ратушной площади. В июне Валерий Карпин со своей женой певицей Дарьей Карпиной отметили первый юбилей семьи - 5 лет со дня свадьбы. Торжество проходило на эстонской мызе Сака.
53-летний Карпин продлил контракт со сборной России только в ноябре этого года. Согласно новому контракту, он будет работать главным тренером сборной России до лета 2024 года.
„Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство „Ростова“, согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям“, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.
Сборную России отстранили от международных выступлений в этом году после того, как Россия напала на Украину.
В сентябре Delfi писали о заявлении Карпина об отстранении России от чемпионата Европы 2024 года и его отборочном этапе.
„Пропаганда повсюду“, — сказал Карпин, не понимая, почему некоторые ведущие игроки Боснии и Герцеговины не хотели играть со сборной Россией. Товарищеский матч между Боснией и Россией должен был состояться в ноябре, но все же был отменен из-за сильного противодействия со стороны игроков и футбольных чиновников Боснии.
„Мы играем с теми, кто согласен. Еще никто не звонил и не связывался со мной по поводу игры с Боснией. Это забота Федерации Боснии и Герцеговины. Отказ от игры с нами, это конкретно позиция трех-пяти человек. Босния откажется? Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет. Если бы вы жили в Европе, вы бы тоже так думали“.
На портале rusfootball.info в 2014 году было опубликовано интервью, в котором Карпин рассказал, что когда он едет в Эстонию, то чувствует себя так, как будто она все еще в России: „Если я еду в Украину, в Эстонию, Литву, Грузию – во все республики бывшего Союза – я еду туда, как если бы это была Россия. Там до сих пор говорят по-русски, хотя молодёжь – в меньше степени, все тебя там понимают. Для меня это до сих пор одна страна – СССР“.