„1 группа, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр… Новогодняя вечеринка, которую нужно запомнить“, — написал 43-летний экс-игрок сборной Эстонии Андрей Степанов под снимком, размещенным в Instagram.

На снимке также изображены: капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенёв, помощник главного тренера сборной Андрес Опер и несколько бывших игроков сборной, таких как Сергей Парейко, Артур Котенко, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и Дмитрий Круглов.

Карпин часто бывает в Эстонии. В его инстаграме, например, можно найти майские фотографии с таллиннской Ратушной площади. В июне Валерий Карпин со своей женой певицей Дарьей Карпиной отметили первый юбилей семьи - 5 лет со дня свадьбы. Торжество проходило на эстонской мызе Сака.

53-летний Карпин продлил контракт со сборной России только в ноябре этого года. Согласно новому контракту, он будет работать главным тренером сборной России до лета 2024 года.

„Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство „Ростова“, согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям“, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Сборную России отстранили от международных выступлений в этом году после того, как Россия напала на Украину.

„Пропаганда повсюду“, — сказал Карпин, не понимая, почему некоторые ведущие игроки Боснии и Герцеговины не хотели играть со сборной Россией. Товарищеский матч между Боснией и Россией должен был состояться в ноябре, но все же был отменен из-за сильного противодействия со стороны игроков и футбольных чиновников Боснии.