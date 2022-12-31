31.12.2022, 11:50
Умер бывший папа римский Бенедикт XVI(24)
ФОТО: | via Reuters
В Ватикане умер папа римский на покое Бенедикт XVI. Об этом говорится в сообщении Святого Престола, передает „Медуза“.
Бенедикту XVI было 95 лет.
Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II. Он стал 265-м папой римским.
Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году, объяснив это ухудшившимся состоянием здоровья. Это было лишь третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.