Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II. Он стал 265-м папой римским.

Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году, объяснив это ухудшившимся состоянием здоровья. Это было лишь третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.