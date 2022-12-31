Как в последний раз или всем бедам назло? Как Киев встречает Новый год

В 2022-м новость о возведении этого энергозатратного объекта в городе, испытывающем острый дефицит электроэнергии, многими было воспринято не иначе, как предательство национальных интересов. Менее радикально настроенные граждане увидели в отказе от главного символа Нового года слабость, которая играет на руку врагу. Компромиссом стала скромная ель с более чем умеренной подсветкой, которая резко контрастирует с яркой иллюминацией прошлых лет. Стоящий рядом памятник Богдану Хмельницкому, обложенный мешками с песком и фанерой, которые вы могли видеть разве что на фотографиях военных лет, отрезвляет и возвращает к реальности. Сравнение фотографий Софийской площади с главной киевской елкой за последние пять лет стало важным местным мемом.

Война сплотила Украину, но не избавила ее жителей от некоторой склонности к разрушительной саморефлексии и поискам внутренних врагов. Это проявилось в традиционной предновогодней дискуссии по поводу главной елки страны. Впервые эта тема возникла в 2013 году, когда установленная на площади Независимости „ель“ представляла собой 20-метровый ковролиновый конус с обильной светотехникой и выглядела очень футуристично. Дальнейшие события превратили ее в высшей степени удобную конструкцию для установки флагов и транспарантов протестующих, в таком виде „елка Януковича“ облетела обложки всех мировых медиа.

С лета линия фронта отодвинулась от города на сотни километров, но из-за регулярных ракетных ударов украинская столица по-прежнему ощущает себя в осаде. При этом Киев остается столицей, городом-миллионником с присущим ему ритмом и атмосферой, которая немного раздражает тех украинцев, которые нашли здесь приют после бегства с оккупированных территорий или попали в него после службы в армии в прифронтовой зоне.

Киев отбил февральскую атаку российской армии, когда вражеский десант высадился на аэродроме в Гостомеле, танки подходили к восточному пригороду, Броварам (не больше 20 км от центра города!), передовые отряды заходили в жилые массивы на западных и северных окраинах города, но, к счастью, были уничтожены, а в самом городе, по слухам, хозяйничали чеченские отряды. Говорят, они разъезжали на машинах „скорой помощи“, номера которых вопреки запретам военных жители города передавали друг другу через мессенджеры.

В самом метро продолжают дефилировать привлекательные девушки в костюмах Деда мороза, а взгляды, которые бросают на них люди старшего поколения, теперь редко бывают осуждающими. Одобрительных куда больше. Молодые люди спешат в те немногие места, которые сохранили столичный лоск и откуда, кажется, не уходила атмосфера вечного праздника. Короткая прогулка по таким локациям в последние предновогодние выходные привела к неожиданному открытию: в Киеве по-прежнему часто звучит иностранная речь.

Настоящим новогодним подарком для киевлян стало открытие ключевых центральных станций метрополитена. С начала войны станция „Площадь Независимости“ использовалась как площадка для концертов и мероприятий. Тут пели U2, а Владимир Зеленский дал интервью Дэвиду Леттерману. Пассажиры проходящих через станцию поездов могли наблюдать за этим, но лишь немногим удалось там побывать.

В 2022 году даже погода поддерживает киевлян. 1 декабря выпал снег, что в этих краях бывает очень редко. Но после нескольких снежных и по-настоящему зимних дней наступила оттепель. Установилась погода, которую тут принято называть „европейской“: в воздухе, кажется запахло весной и неуловимым ветром перемен. General Moroz, на которого, возможно, так рассчитывал Владимир Путин, встал на сторону украинцев. В новогоднюю ночь обещают дождь.

Отсутствие городского освещения обескураживает. Хотя глаза быстро привыкают к темноте, необходимость постоянно смотреть под ноги требует некоторого навыка. Пока он не выработался - приходится ориентироваться по давно знакомым ориентирам, например, окнам квартиры Верки Сердючки на последнем этаже знаменитого Дома со звездой . Впрочем, сейчас они освещаются довольно редко.

Хотя городу удалось избежать значимых разрушений и здесь невозможно воспроизвести канонический сюжет из книг о Второй мировой, когда хрупкая девушка осторожно пробирается от подворотни к подворотне среди руин жилых домов, атмосферу в Киеве вряд ли можно назвать спокойной. Главная площадь города замирает без традиционной иллюминации и шумных толп подростков, витрины фешенебельных бутиков мировых брендов в Пассаже заботливо забиты фанерой, а Крещатик, не переживший Вторую мировой войну, кажется, готов на все, чтобы выстоять в нынешней.

Киевляне, которые столкнулись с риском погибнуть в любой момент, борются с неотвратимой действительностью всеми доступными способами. Они тратят последние деньги на алкоголь и подарки. Из-за них торговые центры забиты людьми, а на вечерние сеансы модного в конце года „Аватара-2“ невозможно достать билеты. Говорят, уже за две недели до Нового года в Киеве было не найти свободный ресторан под банкет в новогоднюю ночь. Все билеты на львовском и ивано-франковском направлении давно раскуплены.

Это касается и празднования нового года в целом. В последние предновогодние выходные я задавал многим знакомым и малознакомым людям вопрос: готовы ли вы отказаться от своих праздничных традиций из-за войны? И хотя мне сложно похвастаться хоть сколько нибудь репрезентативной выборкой, 90% ответов были отрицательными.

Всех этих людей, как местных, так и приезжих уже не особо волнует угроза обстрелов. Полное игнорирование сигналов воздушной тревоги стало еще одним местным мемом. Максимум, на что их теперь хватит — это пересидеть „тревогу“ в метро или подземном паркинге, или спустится на первый этаж, чтобы находиться поближе к двум несущим стенам. Кажется, владельцы квартир на первых этажах чувствуют себя счастливчиками.

Британцы и американцы внимательно слушают наверняка экзотическую них, но на самом деле очень так себе рок-группу, которая играет украинскую музыку, опустошают свои бокалы, а некоторые даже покидают бар не в одиночестве. Кажется, в страну возвращается старая добрая традиция новогоднего секс-туризма. Найдется не так много смельчаков, которые рискнут встретить новый год в воюющей стране, но тут хватает военных, волонтеров, журналистов, сотрудников благотворительных организаций.

„Остаемся тут, в Киеве на Новый год“, - на неважном русском говорит мой собеседник, турок лет 30-32, а на уточняющий вопрос твердо отвечает: „Не боюсь!“ Его приятель согласно кивает. Компания молодых людей неподалеку говорит по-испански. Мы на короткое время вливаемся в беседу. Они приехали из Колумбии в рамках одной из многочисленных благотворительных миссий. Киев — интересный город, но поездки по затронутым войной регионам куда интереснее. Да, будет здорово встретить тут новый 2023 год.

Город заглядывает в ницшеанскую бездну, видит в ней пустоту и окунается в празднование как в последний раз. Это становится продолжением местного мема про оргию на горе Щекавица , которая должна случиться в случае ядерного апокалипсиса.

Но пока баллистические остаются в шахтах другая часть жителей столицы использует Новый год как еще одно оружие против России. Эти люди не готовы отказываться от своих новогодних традиций, чтобы доказать: их дух не смогут сломить ни российские танки, ни отсутствие света, ни холодные батареи, ни комендантский час. Новый год всем бедам назло тоже очень частая мотивация для того, чтобы собраться в семейном кругу и отметить Новый год ничем не хуже прошлогоднего.

Есть и те, кто практикует своеобразную гомеопатическую магию. Если сделать так как всегда, то войны как бы и нет, либо она закончится как можно быстрее. Такие маги-любители наряжают елки, выбирают подарки родным, готовят горы еды и делают все, чтобы никто не смог усомниться в том, что нынешний новогодний вечер чем-то отличается от прошлогоднего, пятилетней давности или самых дорогих, которые запомнились с детства.

Много и тех, кто просто проигнорирует Новый год. Скорее всего, они будут мотивировать это финансовыми проблемами, но дело, скорее, в выгорании. Далеко не каждому под силу выдержать эмоциональный накал войны и все трудности жизни в осажденном городе. Многие киевляне потеряли веру людей, справедливость и быстрое окончание войны. Множество людей, с которыми мне довелось пообщаться, признались, что встретят Новый год в собственной постели, и, к сожалению, в одиночестве. Для таких суббота, 31 декабря, просто плавно перетечет в воскресенье, 1 января.

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