Россия выходит из всех европейских конвенций. Чего это коснется?

Кроме того, Россия собирается денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, власти России объявили на прошлой неделе. Соблюдение этой Конвенции государствами-участниками контролирует влиятельная международная организация ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией). Ранее она активно мониторила эффективность российских мер по борьбе с коррупцией.

Россия собирается прекратить участие в Конвенциях, касающихся всех сфер общественной жизни - в том числе, о защите детей от надругательства и эксплуатации сексуального характера, об отмывании доходов и финансировании терроризма, о контрафактной продукции, угрожающей здравоохранению, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, признании высшего образования в Европейском регионе, об охране археологического наследия и совместном кинопроизводстве.

При этом Совет Европы не стал исключать Россию из числа участников других международных договоров, которое не требовали членства в СЕ в качестве обязательного условия - это 41 международное соглашение , от которого собираются окончательно отказаться российские власти.

Тогда же Совет Европы прекратил сотрудничество с Россией и в сферах борьбы с наркотиками и наркозависимостью; предотвращения и организации помощи при крупных природных и техногенных катастрофах, а также в сферах кинематографа, спорта, соглашений о культурных маршрутах, развития преподавания истории в Европе и других.

Россия перестала быть членом Совета Европы, развязав войну в Украине. Комитет министров Совета Европы вынес резолюцию о порядке ее исключения с 16 марта. Участие России в ЕСПЧ и главном европейском международном договоре - Конвенции по защите по правам человека - в соответствии с этой резолюцией прекратилось 16 сентября. Россия заявила о выходе из Совета Европы еще в марте, а в мае в одностороннем порядке отказалась исполнять решения ЕСПЧ.

По закону „О международных договорах“ для этого Владимир Путин должен представить в Госдуму обоснование целесообразности прекращения каждого договора, а также оценку возможных финансово-экономических и иных последствий такой денонсации.

Например, в 2018 году в докладе ГРЕКО о мерах по предупреждению коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в России говорилось, что коррупционные скандалы с участием высокопоставленных представителей власти в России являются обычной практикой.

В мартовской резолюции Совет Европы лишил Россию представительства в ГРЕКО, но отметил, что ГРЕКО может продолжать оценивать соблюдение Россией требований конвенции. Планы российских властей ее денонсировать совпали с указом Владимира Путина, который 29 декабря запретил публикацию всех деклараций о доходах госслужащих и разрешил некоторым категориям военных и чиновников вообще не декларировать свои доходы, отменив таким образом один из главных антикоррупционных инструментов.

Могла ли Россия сохранить участие в Конвенциях

Конвенции, в которых пока что участвует Россия, делятся на две группы - в большей части из них может участвовать только государство - член Совета Европы, но для участия в некоторых это не обязательно, однако нужно получить получить приглашение от Комитета министров Совета Европы.

В некоторых договорах из этой второй группы участвовал еще СССР и потом Россия - еще до вступления в организацию, объяснил Би-би-си российский эксперт по европейскому праву, попросивший об анонимности. То есть Россия и после выхода из СЕ могла сохранить свое членство в этих конвенциях.

Причины выхода России из всех конвенций собеседник Би-би-си связывает с обструкцией - например, России предложили участвовать в ГРЕКО „без права голоса“. Кроме того, говорит собеседник Би-би-си, российские власти просто хотят дистанцироваться от всего, что связано с Советом Европы - как из-за обиды на политику внутри Совета Европы, которую считают оскорбительной и неприемлемой, так и из желания отказаться от „либеральных европейских стандартов“, которые давно раздражают многих представителей властных структур.