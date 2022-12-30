Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии

„Аль-Наср“ объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.

Официальные подробности контракта пока не разглашаются. Впрочем, ранее сообщалось, что соглашение 37-летнего португальского форварда с саудовским клубом будет рассчитано до 2025 года. Ожидается, что Роналду благодаря контракту с „Аль-Насром“ станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Криштиану Роналду высказался о переходе в „Аль-Наср“:

„Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Видение „Аль-Насра“ очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов“, – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с „Аль-Насром“ до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе сборной Португалии забил один гол. Португалия дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, в котором проиграла сборной Марокко, а Роналду стал единственным игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира.

Последним клубом Криштиану был „Манчестер Юнайтед“, который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.