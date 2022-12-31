ФОТО | Лучшими спортсменами Эстонии в 2022 году стали Келли Сильдару и Янек Ыйглане

Программа вечера была насыщенной. Фристайлистка Келли Силдару была выбрана лучшей спортсменкой года, а награду ей вручил президент Эстонии Алар Карис. Данная награда стала для Келли второй в карьере, она уже признавалась лучшей спортсменкой года - в 2019-м году.

Десятиборец Янек Ыйглане, завоевавший бронзу на чемпионате Европы, стал лучшим спортсменом года. В номинации „Лучшая команда года“ победу праздновали автогонщики Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, занявшие второе место в общем зачете чемпионата мира. Тренером года стал Герд Кантер, тренирующей словенца Кристьяна Чеха (лучший спортсмен года в Словении).

Лучшей молодой спортсменкой стала 17-летняя Кармен Бруус, занявшая седьмое место на чемпионате мира и выигравшая молодежное (до 20 лет) первенство мира

Лучшими параспортсменами признаны легкоатлеты Марья-Лийза Ландар и Танель Виснап.