30.12.2022, 19:40
В Ыйсмяэ в Таллинне автомобиль насмерть сбил пешехода(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в районе Ыйсмяэ в Таллинне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Сообщение о происшествии на автобусной остановке „Meistri“ в Ыйсмяэ поступило около 18 часов вечера. „К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь. Пожилой мужчина, которого сбила машина, скончался на месте“, - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.
Как именно произошло трагическое ДТП, сейчас выясняется. Тем не менее, полиция просит всех, кто стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на Ehitajate tee 102 или рядом с ним, то есть на остановке общественного транспорта, в 17:55, сообщить об этом по номеру 112.