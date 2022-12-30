В Ыйсмяэ в Таллинне автомобиль насмерть сбил пешехода

Сообщение о происшествии на автобусной остановке „Meistri“ в Ыйсмяэ поступило около 18 часов вечера. „К сожалению, спасателям и медикам не удалось спасти человеческую жизнь. Пожилой мужчина, которого сбила машина, скончался на месте“, - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

Как именно произошло трагическое ДТП, сейчас выясняется. Тем не менее, полиция просит всех, кто стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на Ehitajate tee 102 или рядом с ним, то есть на остановке общественного транспорта, в 17:55, сообщить об этом по номеру 112.