Погранохрана ограничивает выход на лед Чудского озера
Погранохрана ограничивает с целью защиты людских жизней с 31 декабря из-за оттепели выход на лёд Чудского озера в некоторых местах.
Так, с 31 декабря запрещается выходить на лёд между деревнями Варнья и Меэрапалу и к северу от Пийриссааре. От деревни Нина и до деревни Варнья разрешается выходить пешком не далее 2 километров от берега. На отрезке между деревнями Смольница и Нина пеший выход на Чудское озеро разрешен не далее, чем на 3 километра от берега. Запрещается выходить на лёд Чудского озера между деревней Смольница и истоком реки Нарвы.
На вездеходах разрешается выходить на лёд следующих водоемов:
озёр Лямми и Пихква
Пешим ходом разрешается выходить на лёд следующих водоемов:
Чудского озера (ознакомьтесь по карте ледовой обстановки с ограничениями, установленными для некоторых участков)
озера Ванику
озера Пабра
озера Крийва
В целях защиты людских жизней на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на вездеходах:
Нарвского водохранилища
озера Паттина
реки Нарва
С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.