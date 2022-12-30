Погранохрана ограничивает выход на лед Чудского озера

Так, с 31 декабря запрещается выходить на лёд между деревнями Варнья и Меэрапалу и к северу от Пийриссааре. От деревни Нина и до деревни Варнья разрешается выходить пешком не далее 2 километров от берега. На отрезке между деревнями Смольница и Нина пеший выход на Чудское озеро разрешен не далее, чем на 3 километра от берега. Запрещается выходить на лёд Чудского озера между деревней Смольница и истоком реки Нарвы.