Новости Эстонии
30.12.2022, 18:30

Погранохрана ограничивает выход на лед Чудского озера

 
Peipsi rüsijää 2022
Peipsi rüsijää 2022
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Погранохрана ограничивает с целью защиты людских жизней с 31 декабря из-за оттепели выход на лёд Чудского озера в некоторых местах.

Так, с 31 декабря запрещается выходить на лёд между деревнями Варнья и Меэрапалу и к северу от Пийриссааре. От деревни Нина и до деревни Варнья разрешается выходить пешком не далее 2 километров от берега. На отрезке между деревнями Смольница и Нина пеший выход на Чудское озеро разрешен не далее, чем на 3 километра от берега. Запрещается выходить на лёд Чудского озера между деревней Смольница и истоком реки Нарвы.

На вездеходах разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

  • озёр Лямми и Пихква

Пешим ходом разрешается выходить на лёд следующих водоемов:

  • Чудского озера (ознакомьтесь по карте ледовой обстановки с ограничениями, установленными для некоторых участков)

  • озера Ванику

  • озера Пабра

  • озера Крийва

В целях защиты людских жизней на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на вездеходах:

  • Нарвского водохранилища

  • озера Паттина

  • реки Нарва

С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и погранохраны.

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