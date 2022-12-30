30.12.2022, 17:43
Полиция просит помощи в поисках 15-летней девушки. Она может передвигаться по Ласнамяэ(2)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней жительницы Таллинна Виолетты, которая ушла вчера из дома и до сих пор не вернулась.
По информации полиции, девушка может передвигаться по столичному району Ласнамяэ, находиться в районе игровой площадки Тондираба.
Рост Виолетты 160 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы.
Уходя из дома, была одета в длинную синюю куртку-пуховик, черную шапку, черные кожаные брюки и черные сапоги на платформе.
Полиция просит всех, кто видел Виолетту или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112 или связаться с участковым полицейским Ириной Васильевой (тел. 59116916, irina.vassiljeva@politsei.ee).