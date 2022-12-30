Полиция просит помощи в поисках 15-летней девушки. Она может передвигаться по Ласнамяэ

По информации полиции, девушка может передвигаться по столичному району Ласнамяэ, находиться в районе игровой площадки Тондираба.

Рост Виолетты 160 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы.

Уходя из дома, была одета в длинную синюю куртку-пуховик, черную шапку, черные кожаные брюки и черные сапоги на платформе.

Полиция просит всех, кто видел Виолетту или обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112 или связаться с участковым полицейским Ириной Васильевой (тел. 59116916, irina.vassiljeva@politsei.ee).