Полиция нашла пропавшую 15-летнюю девушку

По информации полиции, девушка могла передвигаться по столичному району Ласнамяэ, находиться в районе игровой площадки Тондираба.

Сегодня, 31 декабря, незадолго до 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что полицейские сегодня нашли Виолетту в Таллинне и доставили ее обратно домой.