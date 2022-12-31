31.12.2022, 15:00
Полиция нашла пропавшую 15-летнюю девушку(24)
ФОТО: PPA
Вчера, 30 декабря, полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летней жительницы Таллинна Виолетты, которая ушла накануне из дома и не вернулась.
По информации полиции, девушка могла передвигаться по столичному району Ласнамяэ, находиться в районе игровой площадки Тондираба.
Сегодня, 31 декабря, незадолго до 15 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что полицейские сегодня нашли Виолетту в Таллинне и доставили ее обратно домой.