Титулованная иранская шахматистка, игравшая на чемпионате мира без хиджаба, не может вернуться домой

Хадем является одной из лучших шахматисток в истории Ирана. В 2018 году она стала вице-чемпионкой мира по блицу и рапиду, а также завоевывала награды ЧМ на юниорском уровне.

На мировом первенстве этого года по быстрым шахматам 25-летняя спортсменка решила выступать без хиджаба. За это ее сразу же раскритиковал председатель Федерации шахмат Ирана. Своим поступком Сара продемонстрировала несогласие с действиями правительства.

Хадем поддержала ее соотечественница Атуса Пуркашиян, которая сейчас выступает под флагом США – она тоже соревновалась с непокрытой головой. Напомним, в Иране продолжаются протесты против тотального нарушения прав человека представителями государственной власти.

После своего поступка шахматистке опасно возвращаться на родину. Поэтому вместе с мужем и маленьким сыном она поселится в одном из испанских городов, где владеет квартирой. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

