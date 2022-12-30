Титулованная иранская шахматистка, игравшая на чемпионате мира без хиджаба, не может вернуться домой
Звездная иранская шахматистка Сара Хадем не сможет вернуться на родину после чемпионата мира по рапиду в Казахстане. Сообщает „Спотр 24“.
Хадем является одной из лучших шахматисток в истории Ирана. В 2018 году она стала вице-чемпионкой мира по блицу и рапиду, а также завоевывала награды ЧМ на юниорском уровне.
На мировом первенстве этого года по быстрым шахматам 25-летняя спортсменка решила выступать без хиджаба. За это ее сразу же раскритиковал председатель Федерации шахмат Ирана. Своим поступком Сара продемонстрировала несогласие с действиями правительства.
Хадем поддержала ее соотечественница Атуса Пуркашиян, которая сейчас выступает под флагом США – она тоже соревновалась с непокрытой головой. Напомним, в Иране продолжаются протесты против тотального нарушения прав человека представителями государственной власти.
После своего поступка шахматистке опасно возвращаться на родину. Поэтому вместе с мужем и маленьким сыном она поселится в одном из испанских городов, где владеет квартирой. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.