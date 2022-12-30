Российский футбольный союз не принял решения по переходу из европейского региона в Азию

Статус российского футбола продолжает находиться в подвешенном состоянии. Весной Россию отстранили от больших турниров, и спустя несколько месяцев стало больше разговоров о переходе из Европы в Азию.

Пик обсуждений пришёлся на декабрь, когда РФС оказался в одном решении от первого шага. 30 декабря состоялось заседание исполкома, на котором союз мог выступить за направление письма о намерении выйти из состава УЕФА. Однако закончилось всё иначе: РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию, его плюсы и минусы.

Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года.

Если бы РФС уже сейчас принял решение о переходе в АФК, УЕФА должен был рассмотреть вопрос в течение полугода. Только после выхода из УЕФА последует переход в АФК. Россия таким образом хотела обойти отстранение от международных турниров и принять участие в квалификационном турнире к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Согласно уставу конфедерации, сначала заявку России должен одобрить исполнительный комитет конфедерации. При положительном сценарии между членами АФК проведут голосование – при большинстве голосов „за“ Россия станет новым членом АФК. Сообщает Sports.ru.

Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет, пишет „Чемпионат“.