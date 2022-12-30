30.12.2022, 15:44
ГРАФИК | Предновогодний сюрприз: биржевая цена на электричество уйдет в минус(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Последний день года удивит наш регион очень низкой биржевой ценой на электричество. Даже в вечерние часы пик. А рано утром случится крайне редкое в последнее время явление - цена уйдет в минус.
Среднесуточная цена электричества 31 декабря на бирже Nordpool будет составлять для Эстонии 11,46 евро за MWh. Максимальная стоимость достигнет 59,29 евро. А в 4 часа утра цена уйдет в минус (–0,04 евро за MWh).
Так как начало января обещает быть теплее обычного, то можно предположить, что „праздник цен“ на электроэнергию в ближайшие дни продолжится.