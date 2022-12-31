Новогоднее обращение президента Алара Кариса: будем требовательны к себе и к тем, кого избираем

В природе существуют организмы, способные в трудные времена впадать в анабиоз и находиться в этом состоянии долгое время. Если бы человек обладал такой способностью, было бы неплохо подождать, когда обстоятельства улучшатся, и уже тогда очнуться, чтобы продолжать жить. Но нам надо уметь проживать как хорошие, так и плохие времена.

Конечно же, мы хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но мир, если говорить о справедливом мире, а не о навязанном агрессором перемирии, наступит только тогда, когда война закончится и российская захватническая армия уйдет или будет изгнана из Украины. И после победы Украины, уже в мирное время, мы позаботимся о том, чтобы в Европе не осталось серых зон в смысле безопасности. Это означает предоставление гарантий безопасности соседним с Россией странам, поэтому я не вижу альтернативы расширению Европейского союза и НАТО, если мы действительно хотим обеспечить мир в Европе.

Напав на Украину, руководство России вернуло в Европу военное время, страдания и военные преступления. Это угнетает и вызывает отвращение. Эстонское государство начало оказывать Украине военную поддержку еще до начала войны, всё более настойчиво призывая к этому и союзников. Я благодарен всем жителям Эстонии, которые открыли свои души и двери военным беженцам, кто отправляет в Украину всевозможную помощь, от шерстяных носков до автомобилей медицинской помощи, от маскировочных сетей до передвижных бань. Пусть у нашего правительства и гражданского общества хватит сил продолжать оказывать эту поддержку и в новом году, потому что зло уходит не сразу, а очень медленно.

Хотя у каждого из нас были в уходящем году и светлые моменты, которые хочется сохранить в памяти, в этот раз у нас нет причин провожать этот год улыбкой. Позади сложный и напряженный год. Год разразившейся совсем недалеко войны, кризиса безопасности, высоких цен и инфляции.

Вновь мы вошли в тот главный зал, где своего нового старта ждет маховик времени и всё готово к тому, чтобы яркой вспышкой осветить путь наступающему году.

Я понимаю всех, кого пугает нынешний глобальный системный кризис. Те, кто нуждается в помощи, должны ее получить. Другим же стоит задуматься о прошлом и о будущем.

30 лет назад мы подтвердили, что готовы, образно говоря, босиком пройти через всю Эстонию и Ливонию. Помните? Нашей общей целью была свободная Эстония, и мы верили, что если преодолеем кризисы, то сможем сами строить свое будущее.

Сейчас мы настолько приблизились к заветной цели, что некоторые начали думать, что всё уже готово. Завершающийся год отрезвил всех и поставил вопросы, которые начали сильно менять траекторию будущего. Но если нам и следует что-то вспомнить из времен тридцатилетней давности, то именно силу, которой обладает цель. Если цели нет, каждая преграда вырастает в наших глазах в разы.

Какова нынешняя цель? То самое свободное, решающее свои проблемы и не оставляющее в беде своих жителей Эстонское государство. Но более того – отстаивающая свою свободу, зажиточная и имеющая ясную позицию Европа. Прошедший 2022 год доказал, что строительство такой Европы нам по плечу, мы можем это сделать.

Я надеюсь, что указанная перспектива поможет нам осознать временный характер трудностей.

Уверен, что в эстонской экономике достаточно предприимчивости, которая извлечет из нынешнего кризиса новые возможности. Это позволит нам смотреть в будущее с надеждой на то, что за каждым спадом последует подъем. Лучшие времена всегда впереди, невзирая на новости о спаде в экономике, а в условиях бушующего кризиса неизбежно открываются новые возможности, которые закладывают основу для последующего роста.

Успех государства напрямую зависит от успешности работающих здесь предпринимателей, представителей творческих профессий, ученых и инженеров, учителей. От успешности людей всех профессий.

Отсюда и мое новогоднее пожелание: будем требовательными. К себе и к тем, кого изберем в начале марта для управления нашим государством. Не позволим избирательной кампании захлебнуться в фальши слов и обещаний, строго посмотрим на то, что стоит за этими обещаниями, какие из них возвышают лишь какую-то партию, а какие делают более заметной, успешной и защищенной всю Эстонию.

Дорогие соотечественники!

Вновь наступает ночь надежд освобождения от старого и веры в новое.

Не могу обещать, как не может и никто другой, что новый год будет лучше уходящего. Но в одном я уверен: если мы все будем беречь Эстонию – свой город или деревню, себя и свою семью, будем внимательны в движении и при обращении с огнем, никого не бросим или не сделаем другим больно, научимся слышать друг друга, а также разговаривать спокойно, – это будет год, который мы позже станем вспоминать добрым словом.

И тогда все искры добра сольются в единую энергию, которая поможет нам везде и во всем.

С Новым годом!