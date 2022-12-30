СХЕМА | В Таллинне в связи с празднованием Нового года изменится движение общественного транспорта

Вечером 31 декабря 2022 года в связи с проведением новогоднего концерта на площади Вабадузе временно будут изменены маршруты общественного транспорта. С 21:00 до полуночи в объезд будут направлены маршруты троллейбусов № 1 и 3, а также автобусные маршруты 3, 5, 16, 17, 17а, 18, 18а, 20, 20а, 21, 21b, 23, 24, 36, 40, 41, 41b, 42, 73.

На всех этих маршрутах не будет совершаться остановка „Вабадузе вяльяк“, а также некоторые другие остановки вблизи площади. В связи с этими изменениями направленный в объезд транспорт не будет придерживаться графика и в районе центра может продлиться расстояние пешего хода до остановок.

С 23:00 до полуночи 31 декабря будет приостановлена работа трамвайных маршрутов № 3 и 4. На замену откроется временный трамвайный маршрут №7 Копли – аэропорт.

В ночь с 31 декабря 2022 г. на 1 января 2023 г. на основных маршрутах общественного транспорта будут совершаться дополнительные отправления.

Дополнительные отправления предусмотрены на трамвайном маршруте №2 (отправления с остановки „Хобуяама“): В направлении Копли: 1:10, 1:30, 1:50, 2:10, 2:30, 2:50, 3:10, 3:30. В направлении Суур-Паала: 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20, 2:40, 3:00.

Дополнительные отправления троллейбусных маршрутов № 1 и 3 (с остановки „Тынисмяги“): Маршрут №1: 0:45, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45. Троллейбус №3: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

Автобусные маршруты №1, 18, 40, 42, 60, 63, 67, 68 (из центра):

№1 с остановки „Хобуяама“ на Нарвском шоссе: 0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20, 2:40, 3:00.

№18 с остановки „Хобуяама“ на улице Хобуяама (у бывшего здания главпочтамта): 0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20, 2:40, 3:00.

№40 с остановки „Хобуяама“ на улице Хобуяама: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№42 с остановки „Каубамая“: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№60 с остановки „Манеэжи“: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.

№63 с остановки „Манеэжи“: 0:45, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45.

№67 с остановки „Эстония“: 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00.