По всему Таллинну открываются десятки пунктов приема праздничных елок(1)
Районные управы Таллинна открыли по всему городу 78 пунктов приема праздничных ёлок, чтобы организовать их экологичную утилизацию. Список адресов доступен на городской домашней странице.
Старые рождественские ёлки считаются отходами и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у вас нет личного транспорта, то проще всего заказать услугу вывоза ёлки у предприятия, которое занимается вывозом мусора в вашем районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру. Информацию о том, кто осуществляет данную услугу в конкретном районе, можно получить на этой странице.
Обратите внимание, что рождественские ёлки не должны быть упакованы в плёнку. На ёлке не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные ёлки и ёлочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.